Порошенко призвал демсилы поддержать кандидатуру Звиробий на выборах нардепа в округе №87 в Ивано-Франковской области

"Европейская Солидарность" на съезде официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 известную волонтерку, добровольца, десантницу Марусю Зверобий (Елена Самбул (Биленька).

"Маруся Звиробий, которая вела абсолютно обычную жизнь, занималась бизнесом, но с первых дней войны она - женщина, мать - приняла решение, что ее место на фронте. Потому что ничего важнее судьбы Украины не существует", - цитирует пресс-служба партии лидера политсилы, пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Если вы спросите у десантников, кто такие "Марусины медведи" - это рота, которая приняла решение солидаризироваться с действиями мощной патриотки, профессионала, человека, который безоговорочно любит Украину - Маруси Звиробий. Я хочу подчеркнуть, что и роль и та миссия, которая была отыграна во время войны - она была очень важной, но сейчас остается другая угроза и другие вызовы", - отмечает Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Маруси Звиробий, чтобы противостоять пророссийским силам и олигархическому давлению по всей Украине: "Дать отпор не только на фронте россиянам, но и внутри страны "пятой колонне". Дать отпор олигархам. Не дать им фальсифицировать выборы. Не дать им воровать", - подчеркнул Порошенко.

"Я хочу призвать все демократические силы Украины: Маруся Звиробий - это не только и не столько о "Европейской солидарности", это об Украине, о государственности, о государственном строительстве. И победить мы можем, только когда объединимся. Мое обращение к "Голосу" - поддержите Марусю Звиробий. Мое обращение к "Батькивщине", к "Свободе" - поддержите Марусю Звиробий. Не надо поддерживать Порошенко - поддержите Марусю. Мы должны победить. Это должно быть тестом на способность противостоять Зе-19", - обратился Порошенко.