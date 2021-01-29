Тезисы, с которыми Боррель едет в РФ, отвечают виденью и интересам Украины - Кулеба

Верховный представитель Европейский Союз по иностранным делам Жозеп Боррель осуществит визит в Российскую Федерацию 4 февраля с тезисами, отвечающими виденью и интересам Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается визита господина Борреля в Москву, то ему хорошо известна наша позиция, она была дополнительно доведена и проговорена в Брюсселе. Также он получил прямые директивы от государств-членов ЕС до этого визита. Потому мы спокойны относительно той повестки дня и тех тезисов, с которыми господин Боррель едет в РФ, потому что они отвечают виденью и интересам Украины", - сказал Кулеба на онлайн-пресс-брифинге в пятницу.