Политика

15:46 29.01.2021

Тезисы, с которыми Боррель едет в РФ, отвечают виденью и интересам Украины - Кулеба

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Тезисы, с которыми Боррель едет в РФ, отвечают виденью и интересам Украины - Кулеба

Верховный представитель Европейский Союз по иностранным делам Жозеп Боррель осуществит визит в Российскую Федерацию 4 февраля с тезисами, отвечающими виденью и интересам Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается визита господина Борреля в Москву, то ему хорошо известна наша позиция, она была дополнительно доведена и проговорена в Брюсселе. Также он получил прямые директивы от государств-членов ЕС до этого визита. Потому мы спокойны относительно той повестки дня и тех тезисов, с которыми господин Боррель едет в РФ, потому что они отвечают виденью и интересам Украины", - сказал Кулеба на онлайн-пресс-брифинге в пятницу.

Теги: #кулеба #боррель #мид
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