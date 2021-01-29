ОАСК открыл производство по делу о прекращении финансирования "Голоса"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску политической партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"ОАСК принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - сообщает пресс-служба ОАСК на сайте.

Как сообщалось, партия "Голос" просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, которым было остановлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии "Голос".

Среди других требований иска - признать противоправными действия НАПК по составлению заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера указанной партии.

НАПК в 2020 году приостановило до устранения нарушений финансирование парламентских политических партий "Батькивщина" и "Голос" в связи с указанием недостоверных сведений в отчетах.

В частности, НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования.