Политика

15:40 29.01.2021

ОАСК открыл производство по делу о прекращении финансирования "Голоса"

1 мин читать
ОАСК открыл производство по делу о прекращении финансирования "Голоса"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску политической партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"ОАСК принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - сообщает пресс-служба ОАСК на сайте.

Как сообщалось, партия "Голос" просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, которым было остановлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии "Голос".

Среди других требований иска - признать противоправными действия НАПК по составлению заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера указанной партии.

НАПК в 2020 году приостановило до устранения нарушений финансирование парламентских политических партий "Батькивщина" и "Голос" в связи с указанием недостоверных сведений в отчетах.

В частности, НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования.

Теги: #напк #оаск #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 29.01.2021
"Голос" презентовал национальный план на 2021 год

"Голос" презентовал национальный план на 2021 год

17:12 28.01.2021
Тупицкий решил судиться с УГО из-за его недопуска на рабочее место в КС

Тупицкий решил судиться с УГО из-за его недопуска на рабочее место в КС

16:15 28.01.2021
ОАСК отказал Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении в должности главы Гостаможни

ОАСК отказал Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении в должности главы Гостаможни

11:15 28.01.2021
Глава НАПК надеется, что Рада в феврале примет антикоррупционную стратегию

Глава НАПК надеется, что Рада в феврале примет антикоррупционную стратегию

11:07 27.01.2021
"Голос" собирается зарегистрировать в Раде проект постановления об отмене закона о референдуме

"Голос" собирается зарегистрировать в Раде проект постановления об отмене закона о референдуме

11:24 26.01.2021
В "Голосе" раскритиковали законопроект о референдуме в нынешней редакции

В "Голосе" раскритиковали законопроект о референдуме в нынешней редакции

10:38 26.01.2021
Разумков объявил об избрании Железняка председателем фракции"Голос" в Раде

Разумков объявил об избрании Железняка председателем фракции"Голос" в Раде

13:48 22.01.2021
Окружной админсуд Киева зарегистрировал иск "Голоса" к НАПК

Окружной админсуд Киева зарегистрировал иск "Голоса" к НАПК

13:30 19.01.2021
ОАСК рассмотрит дело о запрете Морской администрации

ОАСК рассмотрит дело о запрете Морской администрации

13:46 18.01.2021
Правоохранители расследуют информацию о неперсональном голосовании во время назначения Шкарлета главой Минобразования – "Голос"

Правоохранители расследуют информацию о неперсональном голосовании во время назначения Шкарлета главой Минобразования – "Голос"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тезисы, с которыми Боррель едет в РФ, отвечают виденью и интересам Украины - Кулеба

Законопроект о сокращении Рады до 300 человек следует выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов – Разумков

Фракция "Слуга народа" в понедельник определится с исключением Дубинского из своих рядов – нардеп Кравчук

В Раде нет документальных предложений от большинства относительно отставки Кабмина - Разумков

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

ПОСЛЕДНЕЕ

Тезисы, с которыми Боррель едет в РФ, отвечают виденью и интересам Украины - Кулеба

Зеленский подписал указ об обеспечении права граждан на качественные и безопасные соцуслуги

Законопроект о сокращении Рады до 300 человек следует выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов – Разумков

Фракция "Слуга народа" в понедельник определится с исключением Дубинского из своих рядов – нардеп Кравчук

В Раде нет документальных предложений от большинства относительно отставки Кабмина - Разумков

Главы МИД Украины, Польши и Литвы проводят первое заседание Люблинского треугольника

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

Зеленский: ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за рубежом с условием отработки в Украине на госслужбе

Зеленский заявляет, что закон о сокращении Рады "в очереди"

Украина заинтересована в участии США в процессе урегулирования конфликта на Донбассе - замглавы МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА