Политика

15:19 29.01.2021

"Голос" презентовал национальный план на 2021 год

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"Голос" презентовал национальный план на 2021 год

Председатель партии "Голос", народный депутат Кира Рудик презентовала национальный план "Голоса" на 2021 год на съезде партии в пятницу, сообщает сайт политической силы.

"Ключевыми целями партии в этом году будет усиление безопасности страны, преодоление пандемии коронавируса, настоящая судебная реформа и поддержка бизнеса. Отдельно "Голос" будет работать над внедрением "зеленого курса", который является, по сути, экологической евроинтеграцией Украины. Это, в частности, отход от политики истощения природных ресурсов и внедрение современных экологических технологий", - говорится в сообщении.

Рудик напомнила, что часть территории Украины остается под оккупацией Российской Федерации, и надо продолжать наращивать оборонную мощь страны.

"Россия… никуда не ушла из Крыма и Востока Украины. Мы должны наращивать нашу оборонную мощь и параллельно усиливать международное давление на Россию. В частности, посредством введения санкций. А план действий относительно членства в НАТО перестать быть теорией и превратиться в конкретные шаги", - цитирует сайт партии своего лидера.

Теги: #голос #план
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