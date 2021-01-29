Фракция "Слуга народа" в понедельник определится с исключением Дубинского из своих рядов – нардеп Кравчук

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде в понедельник на заседании определится с вопросом исключения народного депутата Александра Дубинского из своих рядов, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"По результатам голосования во фракционном приложении (это фактически было рейтинговое голосование за три варианта) наибольшее количество набрал вариант об исключении Дубинского из фракции. За него проголосовало большинство: 50%+ из тех, кто вообще голосовал (проголосовали 52% депутатов в целом) (…) Мы выносим этот вопрос на фракцию в понедельник на голосование, чтобы его подтвердить, и тогда будет понятно, есть ли необходимое количество голосов за исключение", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Она уточнила, что для принятия положительного решения необходимо 70% поддержки от общего количества депутатов фракции, то есть 172 голоса.