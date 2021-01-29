В Раде нет документальных предложений от большинства относительно отставки Кабмина - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не получал документальных предложений от представителей парламентского большинства относительно вопроса отставки Кабинета министров Украины.

"Я работаю достаточно эффективно с представителями правительства, премьер-министром Украины. По состоянию на сегодня каких-либо заявлений со стороны большинства я таких предложений не слышал, а тем более - не видел их в документальном виде", - сказал спикер во время брифинга в пятницу.