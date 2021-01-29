Главы МИД Украины, Польши и Литвы проводят первое заседание Люблинского треугольника

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Збигнев Рау и Габриэлиус Ландсбергис проводят первое заседание в формате Люблинского треугольника в онлайн-формате.

"Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации - во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.