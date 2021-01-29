Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России.

Соответствующий указ №29/2021 опубликован на сайте украинского президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 года "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (прилагается, секретно, без абзацев 14, 15, 16 - несекретно)", - сказано в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования, отмечается на сайте.

Прилагаемый текст (несекретной части) решений Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года и от 28 января 2021 года касается применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предложенных СБУ.

Кроме того указывается, что Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины надлежит обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), а МИД Украины – "проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер ».

При этом изменения, внесенные в решение СНБО, а также санкционный список не опубликованы. Указ президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т – с грифом "секретно" также не обнародован.