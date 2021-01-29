Политика

09:56 29.01.2021

Зеленский: ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за рубежом с условием отработки в Украине на госслужбе

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Зеленский: ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за рубежом с условием отработки в Украине на госслужбе

Лучшие участники внешнего независимого оценивания (ВНО) будут получать ежемесячно президентскую стипендию в размере 10 тыс. грн, победители всеукраинских ученических олимпиад - разовую премию в 20 тыс. грн, а победители международных олимпиад - 100 тыс. грн, сообщил президент Украины Владимир Зеленский

«Самое важное - это наши дети. Будущее нашей страны. Я подписал указ о премиях, стипендиях и грантах для умных, талантливых учеников Украины. Сейчас правительство готовит порядок их начисления», - рассказал глава государства в своем в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook в пятницу утром.

Как отметил президент, по результатам ВНО будет предусмотрено 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском вузе.

«Ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников каждой области по результатам ВНО. Каждый из этих учеников будет получать стипендию - 10 тыс грн ежемесячно. То есть всего 120 тыс в год каждый », - сказал Зеленский.

Также, согласно указу главы государства, предусмотрены премии для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 тыс. грн каждому и победителям международных олимпиад - по 100 тыс. грн.

«Отдельно добавлю: ежемесячные стипендии от президента победители всеукраинских и международных олимпиад также получают, это уже действует», - уточнил Зеленский.

Кроме того, по его словам, ежегодно выделяться президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.

«Обязательное условие: после получения диплома - возвращение в Украину и работа на государственной службе в течение трех лет», - сообщил Президент.

«Мы боремся за нашу талантливую молодежь, за то, чтобы в будущем они работали на благо Украины, и будем поддерживать их, как только можем», - добавил он.

Теги: #госслужба #зеленский #стипендии #гранты
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