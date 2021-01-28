Украина заинтересована в участии США в процессе урегулирования конфликта на Донбассе - замглавы МИД

Украина заинтересована в участии США в процессе урегулирования конфликта с Россией, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"По нашему мнению, прежде всего, для сильной позиции США в ЕС важна солидарность с Европой, восстановление хороших отношений с ЕС, ключевыми игроками в ЕС, чтобы создать объединенный Запад в противовес вызовам, которые есть у нас в регионе. Это одно из важных измерений, которое также влияет на нас, потому что, как вы знаете, Германия и Франция являются участниками Нормандского формата, и мы будем очень заинтересованы в участии США в процессе урегулирования конфликта с Россией", - сказал Боднар, выступая на международном круглом столе "Вызовы безопасности в Восточной Европе в 2021 году: игра великих государств" в четверг.

Он отметил, что Украина действительно хочет усилить партнерство с США и назвал приоритетами более активное сотрудничество по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в Крымской платформе, санкционную политику и военное сотрудничество.

"Для нас очевидно, что после того, как Россия начала боевые действия и войны, мы должны быть особенно внимательны относительно дальнейших действий. Если вы посмотрите, какие действия Россия уже предприняла - гибридное измерение вмешательства в Молдову, Беларусь, продолжающаяся война в Украине - можно быть уверенными, что Россия продолжит свои враждебные действия, к сожалению", - добавил замминистра.

Боднар указал на необходимость того, как притянуть РФ выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом.

"Если мы не будем понимать правильно, что происходит в России и кто какую роль играет, мы не сможем составить соответствующую стратегию конструктивного сопротивления, чтобы победить эти враждебные действия. Нам надо думать не только о том, как защитить себя, но также и том, как притянуть Россию к соблюдению обычного права и заставить выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом. То, что нам удастся сделать сейчас, будет потом иметь последствия для дальнейших событий в регионе. Без помощи Соединенных Штатов, новой администрации это будет сложно сделать", - пояснил он.