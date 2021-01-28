Подтверждение в ПАСЕ полномочий делегации РФ свидетельствует о необходимости расширять круг партнеров Украины, считают в "Слуге народа"

Подтверждение Парламентской ассамблеей Совета Европы полномочий делегации Российской Федерации в полном объеме свидетельствует о необходимости расширять круг стран-партнёров Украины, сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель члена украинской делегации, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Украина должна продолжать работу в ПАСЕ, и главным заданием для нас в связи с этим решением становится необходимость расширить круг стран-партнёров. К примеру, мы уже начали создание "Крымской платформы" на площадке ПАСЕ. Ни одна из резолюций ПАСЕ не признала Крым российским: все официальные документы Совета Европы признают незаконную аннексию полуострова Россией в нарушение всех международных прав. Поэтому необходимо в дальнейшем продвигать правду об этой ситуации, говорить об общих нарушениях прав людей в РФ", - сказала депутат.

Вместе с тем она назвала вполне ожидаемым решение ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, поскольку как год назад, так и сейчас большинство Ассамблеи настроено на возможность сохранения диалога с Россией.

"Одна из главных мотиваций - в том, что если России не будет в Совете Европы, тогда у граждан РФ не будет доступа к Европейскому суду по правам человека, который является частью институций Совета Европы. Во-вторых, нужно понимать, что Россия работает путём газо-рублевой дипломатии: имеет политическое влияние на определенные страны, а также важными остаются взносы РФ в ПАСЕ, которые составляют 7% общего бюджета", - уточнила Кравчук.

Также она объяснила, что украинская делегация решила в этом году снова обжаловать полномочия российской стороны в ПАСЕ, чтобы "провести дополнительные дебаты, невзирая на то, что их организация была достаточно унизительной процедурой".

"Да, исход голосования мы поняли намного раньше, но всё-таки, жёсткие аргументы во время дебатов звучали о том, что в России задерживают людей на митингах в поддержку Навального, что на территории Крыма нарушаются права, что в российских тюрьмах удерживаются политические заключенные, о том, что на территории оккупированного Донбасса есть тюрьма-изоляция. Европейцы должны знать об этом, а россияне должны слышать эти аргументы в лицо. Поэтому наша делегация за то, чтобы продолжать работать в ПАСЕ, иначе не будет баланса, и некому будет доносить правдивую информацию", - добавила Кравчук.

Как сообщалось, ПАСЕ большинством голосов в четверг подтвердила полномочия российской делегации. Член украинской делегации Алексей Гончаренко заявил, что сдаваться не собирается, "мы вместе с нашими международными друзьями будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно".