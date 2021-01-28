В "Евросолидарности" назвали подтверждение ПАСЕ полномочий делегации РФ ожидаемым решением

Подтверждение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) полномочий делегации РФ является было ожидаемым, сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"В принципе, это ожидаемое решение. К сожалению, мы понимали, что результат будет таким. Но в любом случае, это победа для украинского дела, потому что удалось оспорить полномочия российской делегации. Кроме того, состоялись двухчасовые дебаты. Мы максимально воспользовались этой возможностью", - отметил Гончаренко.

Как сообщалось, ПАСЕ большинством голосов в четверг подтвердила полномочия российской делегации. Гончаренко заявил, что сдаваться не собирается и "мы вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно".