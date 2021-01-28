Политика

14:18 28.01.2021

"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

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"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил о недопустимости возвращения в Украину российских газовых схем, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня нас опять хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. "Европейская солидарность" не позволит это сделать ни "газовой принцессе", ни ее телефонным абонентам", - сказал Герасимов с трибуны Верховной Рады в четверг.

Депутат также считает важным запретить покупку российского электричества и газа.

Теги: #газ #евросолидарность
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