"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил о недопустимости возвращения в Украину российских газовых схем, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня нас опять хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. "Европейская солидарность" не позволит это сделать ни "газовой принцессе", ни ее телефонным абонентам", - сказал Герасимов с трибуны Верховной Рады в четверг.

Депутат также считает важным запретить покупку российского электричества и газа.