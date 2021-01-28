В "Батькивщине" считают, что подтверждение ПАСЕ полномочий делегации РФ провоцирует противостояния и войны

Подтверждение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) полномочий делегации Российской Федерации в полном объеме не приближает мир к утверждению справедливости, а провоцирует противостояния и войны, отметил первый заместитель руководителя постоянной делегации Украины в ПАСЕ Сергей Соболев (фракция "Батькивщина").

"Логика ПАСЕ должна была состоять в том, чтобы не ратифицировать полномочия Российской Федерации. К сожалению, после перечня преступных действий власти РФ, притом, что часть депутатов, которые сидят в парламенте ПАСЕ, избиралась голосами оккупированных территорий, вывод, сделанный друзьями России, - это оставить ее в ПАСЕ, поскольку нужен диалог. Эта ситуация просто угнетает и показывает, что к сожалению, в мире и в дальнейшем действует право сильного. По моему мнению, это решение мир не приближает ни к справедливости, ни к миру, а наоборот - только провоцирует противостояния и войны", - прокомментировал Соболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом он также подчеркнул, что соответствующим решением ПАСЕ ещё раз зафиксировала факт агрессии Российской Федерации, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и в части Донбасса, случаи невыполнение Россией решений Европейского суда по правам человека, а также "десятки других нарушений, которые касаются притеснения таких общественных организаций, как Меджлис".

Вместе с тем он убежден, что усилить свои позиции на международной арене Украина может, прежде всего, за счёт тесного сотрудничества с США и в рамках НАТО.

Как сообщалось, ПАСЕ большинством голосов в четверг подтвердила полномочия российской делегации. Член украинской делегации Алексей Гончаренко заявил, что "мы вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно".