Политика

12:10 28.01.2021

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме

1 мин читать
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов подтвердила полномочия российской делегации.

"ПАСЕ приняла решение - 107 голосами против 36 при 24 воздержавшихся - утвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены по существенным основаниям в день открытия сессии. Полный текст резолюции появится в ближайшее время", - сообщается в микроблоге ПАСЕ в Twitter в четверг.

В свою очередь, член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко уточнил в своем Телеграм-канале, что "после 2-часовых дебатов ПАСЕ приняла критический к РФ доклад, но при этом подтвердила полномочия российской делегации".

"К сожалению, ПАСЕ не поддержала инициированное нами обжалование полномочий российской делегации. Но мы не собираемся сдаваться… Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно", - написал он.

Как сообщалось, украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ 25 января. По словам Гончаренко, такое решение поддержали 38 депутатов при 30 необходимых.

 

Теги: #рф #пасе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:00 27.01.2021
Российские журналисты едут в Донецк для проведения форума "русский Донбасс"

Российские журналисты едут в Донецк для проведения форума "русский Донбасс"

16:40 27.01.2021
В Раду внесен проект постановления о санкциях против российского Института ядерных исследований

В Раду внесен проект постановления о санкциях против российского Института ядерных исследований

13:14 27.01.2021
Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

10:51 27.01.2021
Кабмин рассмотрит внесение 13 российских авиакомпаний в санкционный список с полным запретом полетов на 3 года

Кабмин рассмотрит внесение 13 российских авиакомпаний в санкционный список с полным запретом полетов на 3 года

09:49 27.01.2021
Проект решения ПАСЕ предлагает отказаться от санкций в отношении России - СМИ

Проект решения ПАСЕ предлагает отказаться от санкций в отношении России - СМИ

10:48 26.01.2021
Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

10:21 26.01.2021
ПАСЕ призвала Украину воздержаться от любых действий, пагубно влияющих на верховенство права

ПАСЕ призвала Украину воздержаться от любых действий, пагубно влияющих на верховенство права

19:44 25.01.2021
РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

18:35 25.01.2021
В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

14:40 25.01.2021
В Литве намерены внимательнее "оценивать" приезжающих на гастроли деятелей культуры из РФ

В Литве намерены внимательнее "оценивать" приезжающих на гастроли деятелей культуры из РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Батькивщина" инициирует проведение референдумов по пяти вопросам – Тимошенко

Тимошенко: закон о референдуме в действующей редакции - это попытка лишить людей возможности определять государственную политику

Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме

Словакия примет участие в саммите Крымской платформы – МИД

На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет республиканцев не будет предлагать Трампу баллотироваться в президенты США в 2024 году

Столтенберг призвал страны НАТО не ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ

Санду выдвинула кандидатом на пост премьера Молдовы финансиста Наталью Гаврилицу

Главы МИД Украины и Венгрии договорились, что встреча Орбана и Зеленского остается на повестке дня

Тимошенко о переписке с Ермаком: Буду использовать все возможности, чтобы убедить власть поменять стратегию руководства страной

Дискуссия по вопросу Дубинского во фракции "Слуга народа" продолжится до конца недели

Белорусская оппозиция выработала план своей победы в 2021 году

"Голос" собирается зарегистрировать в Раде проект постановления об отмене закона о референдуме

"Батькивщина" инициирует проведение референдумов по пяти вопросам – Тимошенко

Пекин не исключает применение силы в ответ на тайваньский сепаратизм и иностранное вмешательство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА