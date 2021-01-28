Политика

09:10 28.01.2021

Комитет республиканцев не будет предлагать Трампу баллотироваться в президенты США в 2024 году

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Комитет республиканцев не будет предлагать Трампу баллотироваться в президенты США в 2024 году

Национальный комитет республиканцев не будет поощрять бывшего президента Дональда Трампа к выдвижению его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году, заявила председатель комитета Ронна Макдэниел.

"Партия должна оставаться нейтральной. Я никому не говорю, надо или не надо баллотироваться в 2024 году", - сказала Макдэниел в интервью агентству Associated Press (AP).

Она подчеркнула, что комитет должен оставаться нейтральным. Право на выдвижение кандидатом в президенты имеют и другие члены партии, и это "будет зависеть от тех кандидатов, которые пройдут вперед".

"Но я действительно хочу, чтобы он (Трамп - ИФ) помог нам отвоевать большинство в 2022 году (на промежуточных выборах - ИФ)", сказала председатель нацкомитета.

АР отмечает, что Мандэниел в настоящее время сосредоточена на промежуточных выборах, на которых республиканцы попытаются вернуть себе контроль над Сенатом и завоевать большинство в Палате представителей Конгресса США.

Мандэниел является убежденным сторонником Трампа, но как лидер национального комитета "должна помочь своей партии оправиться от болезненного сезона выборов 2020 года". Она "продолжает требовать лояльности к бывшему президенту", несмотря на то, что некоторые партийные чиновники признают, что поведение Трампа не способствует партийному единству, необходимому для победы республиканцев на будущих выборах, пишет агентство.

Теги: #трамп #республиканцы
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