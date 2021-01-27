Столтенберг призвал страны НАТО не ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе, из-за политики России, говорится в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.

"Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам (по НАТО - ИФ) увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая", - отмечается в заявлении.

Столтенберг отметил, что демократическому строю и ценностям членов НАТО, а также международном порядку, основанному на правилах, "брошен вызов".