Политика

22:48 27.01.2021

Столтенберг призвал страны НАТО не ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ

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Столтенберг призвал страны НАТО не ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ

 Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе, из-за политики России, говорится в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.
"Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам (по НАТО - ИФ) увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая", - отмечается в заявлении.
Столтенберг отметил, что демократическому строю и ценностям членов НАТО, а также международном порядку, основанному на правилах, "брошен вызов".

Теги: #поддержание #оборона #россия #нато
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