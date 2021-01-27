Политика

17:28 27.01.2021

Санду выдвинула кандидатом на пост премьера Молдовы финансиста Наталью Гаврилицу

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Санду выдвинула кандидатом на пост премьера Молдовы финансиста Наталью Гаврилицу

Президент Молдовы Майя Санду предлагает кандидатуру финансиста Натальи Гаврилицы на пост премьера, поручает ей сформировать кабинет министров.

"Я выдвигаю кандидатуру Натальи Гаврилица на пост премьер-министра Молдовы и поручаю ей формирование правительства. При этом я продолжаю настаивать на том, что необходимо нынешний парламент распустить, чтобы предоставить гражданам право избрать новый состав парламента", - заявила Санду на брифинге в среду.

Гаврилица окончила юридический факультет в Государственном университете Молдовы и Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. В течение трех лет она работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций. Занимала пост госсекретаря в министерстве образования, когда Санду занимала пост министра. Была также министром финансов в правительстве Санду на протяжении пяти месяцев 2019 года.

Гаврилица работала в Oxford Policy Management - международной консалтинговой фирме в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода (Таджикистана, Индонезии, Нигерии, оккупированных палестинских территорий). Эксперт в области реформ публичного управления.

Правительство Молдовы ушло в отставку 23 декабря. Бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что тем самым правительство стремится создать условия для роспуска парламента. Согласно Конституции, президент имеет право распускать парламент только в том случае, если парламент дважды в течение 45 дней отклонит предложенную президентом кандидатуру на пост премьер-министра.

Теги: #молдова #руководство
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