Тимошенко о переписке с Ермаком: Буду использовать все возможности, чтобы убедить власть поменять стратегию руководства страной

Руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко объяснила переписку с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком намерением убедить власть поменять стратегию руководства страной.

"Как лидер оппозиционной фракции буду все усилия прилагать для того, чтобы и чиновников от власти переориентировать для того, чтобы работать для страны. Я буду использовать все возможности, чтобы убедить поменять вообще стратегию, которая сейчас есть в государстве, которая отдает наши ресурсы, наши возможности, нашу землю, наши финансы глобальным финансовым спекулянтам, а Украине оставляют только долги и бедность. Поэтому я буду говорить со всеми чиновниками без исключения, в том числе с теми, которые при власти", - сказала она журналистам в среду.

Накануне в СМИ обрадовали фото переписки Тимошенко и Ермака, в котором она приглашает его в гости и сообщает о подготовке неких материалов. В одном из своих сообщений Тимошенко отметила, что переговорила со Стефанчуком (вероятно речь шла о первом заместителе председателя Верховной Рады Руслане Стефанчуке) и "объяснила ему ситуацию", также добавила, что готова это рассказать Ермаку.