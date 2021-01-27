Дискуссия по вопросу Дубинского во фракции "Слуга народа" продолжится до конца недели

Депутатская фракция "Слуга народа" продолжит до конца текущей недели дискуссию по возможному решению ввиду введения санкций США против народного депутата Александра Дубинского, сообщила журналистам заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Я не думаю, что это можно так, за один день, решить на самом деле. Думаю, как раз эта неделя будет посвящена этой дискуссии. Я так понимаю, что сейчас глава фракции (Давид Арахамия - ИФ) ищет какое-то техническое решение для того, чтобы провести голосование по этим трем вариантам, которые были озвучены", - отметила парламентарий.

При этом она не исключает, что после проведения такого голосования фракция должна будет ещё раз встретиться.

"Возможно, будет какая-то отдельная встреча главы фракции с президентом, и после этого какое-то решение будет обнародовано. Пока что его нет", - добавила Кравчук.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.