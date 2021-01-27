"Голос" собирается зарегистрировать в Раде проект постановления об отмене закона о референдуме

Фракция "Голос" планирует зарегистрировать в Верховной Раде проект постановления об отмене законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум, сообщила журналистам руководитель партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

"Абсолютно точно будет регистрация разных постановлений об отмене этого законопроекта (о референдуме - ИФ) из-за его неконституционности, нелегитимности. Сейчас разные фракции, в том числе наша, готовит такие постановления", - сказала политик на брифинге в среду.

Вместе с тем на уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" она заметила, что фракция зарегистрирует соответствующий проект постановления в ближайшее время.

Согласно Регламенту, председатель Рады подписывает закон не позднее чем через пять дней со дня передачи его на подпись.

В случае выявления нарушений законодательной процедуры, предусмотренной настоящим Регламентом, следствием чего может быть отмена результатов голосования, народный депутат в двухдневный срок может обратиться с заявлением к главе Рады о внесении уточнений в принятый закон. При этом народный депутат вносит проект постановления об отмене решения Рады о принятии закона, постановления или иного акта в целом.

Председатель Рады или его заместители направляют проект постановления на рассмотрение профильного комитета, который не позднее чем через три дня со дня его получения готовит заключение о целесообразности его принятия или отклонения. После этого Рада без голосования о включении в повестку дня рассматривает документ на пленарном заседании.

Решение об отмене результатов голосования за закон, постановление или другой акт в целом принимается большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Рады.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада приняла закон "О всеукраинском референдуме" (проект №3612).

За документ проголосовали 255 народных депутатов. В первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум был принял еще 18 июня 2020 года.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума и вопросы, которые противоречат положениям Конституции Украины, общепринятым принципам и нормам международного права, закрепленным в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, протоколами к ней и вопросы, которые отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации.

Согласно законопроекту, нельзя выносить на всеукраинский референдум вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также проблемы или вопросы, отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Документ оговаривает, что на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Субъектами назначения всеукраинского референдума являются президент Украины и Верховная Рада.

Так, всеукраинский референдум по утверждению изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции назначает президент Украины. Всеукраинский референдум об изменении территории Украины назначает Верховная Рада. А всеукраинский референдум по народной инициативе объявляет президент своим указом по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тыс. подписей в каждой области.

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме по предметам, предусмотренным пунктами 1, 3, 4 ч 1. ст. 3 этого закона (утверждение закона о внесении изменений в раздел I, III, XIII Конституции; об изменении территории Украины; об утрате силы закона Украины или отдельных его положений) не требуют утверждения какого-либо органа государственной власти.

В то же время результаты всеукраинского референдума по предмету, предусмотренному п.2 ч.1 ст.3 этого закона (вопросы общегосударственного значения), являются обязательными для рассмотрения и принятия решения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины.