"Батькивщина" инициирует проведение референдумов по пяти вопросам – Тимошенко

ВО "Батькивщина" хочет инициировать проведение референдумов по пяти вопросам, в числе которых - легализация марихуаны и продажа земли сельскохозяйственного назначения, заявила лидер политической силы и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко.

"Мы инициируем проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины; вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности; о марихуане, - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжёлый (...) наркотик; игорный бизнес", - сказала Тимошенко, выступая с трибуны Верховной Рады в среду.