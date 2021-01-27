Политика

10:52 27.01.2021

"Батькивщина" инициирует проведение референдумов по пяти вопросам – Тимошенко

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"Батькивщина" инициирует проведение референдумов по пяти вопросам – Тимошенко

ВО "Батькивщина" хочет инициировать проведение референдумов по пяти вопросам, в числе которых - легализация марихуаны и продажа земли сельскохозяйственного назначения, заявила лидер политической силы и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко.

"Мы инициируем проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины; вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности; о марихуане, - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжёлый (...) наркотик; игорный бизнес", - сказала Тимошенко, выступая с трибуны Верховной Рады в среду.

Теги: #референдум #батькивщина #вопросы
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