Политика

09:32 27.01.2021

Пекин не исключает применение силы в ответ на тайваньский сепаратизм и иностранное вмешательство

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Пекин не исключает применение силы в ответ на тайваньский сепаратизм и иностранное вмешательство

Пекин не обещает отказаться от применения силы, когда речь идет об иностранном вмешательстве и тайваньском сепаратизме, сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на представителя канцелярии по делам Тайваня при госсовете Чжу Фэнлянь.

"Чтобы эффективно отреагировать на вмешательство иностранных сил, на ничтожное количество сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, и на их сепаратистские действия, мы не обещаем не применять силу", - сказала Чжу Фэнлянь.

Она добавила, что учения Народно-освободительной армии в районе Тайваньского пролива - это серьезное предупреждение внешним силам прекратить вмешательство, а также предостережение для сепаратистов оставить провокации.

На прошлой неделе тайваньские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня. После этого госдепартамент США потребовал от Пекина прекратить давление на Тайвань.

 

Теги: #китай #тайвань
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