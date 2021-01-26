Политика

17:02 26.01.2021

Тимошенко: закон о референдуме в действующей редакции - это попытка лишить людей возможности определять государственную политику

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Тимошенко: закон о референдуме в действующей редакции - это попытка лишить людей возможности определять государственную политику

Фракция "Батькивщина" не поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме", поскольку согласно нормам и процедурам, которые прописаны в документе, люди не смогут добиться референдума по вопросам, которые их действительно беспокоят, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Прошло два года. Пока был внесен закон о народовластии. Не первым, как было обещано. И в редакции, согласно которой народ провести референдум не сможет никогда", - сказала Тимошенко во время обсуждения поправок к законопроекту №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Она напомнила, что главное обязательство президента, которое он брал перед обществом, было введение народовластия.

Также, по словам Тимошенко, "Батькивщина" внесла более трехсот поправок для того, чтобы дать людям возможность определять политику государства.

"К сожалению, большинство этих правок не учтено. На голосование выносится закон профессионально непригодный, сделанный таким образом, чтобы люди не могли пробиться через эту стену", - заявила она.

Так, политик подчеркнула, что "это иллюзия народовластия, его имитация" и необходимо разработать и принять честный закон о референдуме.

Теги: #тимошенко #батькивщина #референдум
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