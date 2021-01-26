Политика

15:45 26.01.2021

Электронное голосование на референдуме будет применяться только после принятия отдельного законодательного акта - Стефанчук

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Электронное голосование на референдуме будет применяться только после принятия отдельного законодательного акта - Стефанчук

Электронное голосование во время всеукраинского референдума будет применяться только после принятия отдельного соответствующего законодательного акта, предусматривающего электронное голосование в Украине в целом, сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Электронное голосование - это новация, предложенная в этом законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на одну формулу: вопрос электронного голосования - это не вопрос юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования. В переходных положениях к закону мы предусмотрели такую конструкцию, что вопрос электронного голосования может подниматься инициаторами только тогда, когда будет отдельно проголосован законодательный акт, который будет касаться электронного голосования в стране в целом", - объяснил первый вице-спикер на брифинге в парламенте, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, как только такой документ будет готов, он будет имплементарно применяться и относительно референдума.

"До этого момента мы будем проводить референдум таким способом, который определен законом, то есть путем бумажных бюллетеней", - уточнил Стефанчук.

Теги: #референдум #закон #стефанчук
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