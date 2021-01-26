Политика

15:11 26.01.2021

Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме

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Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме

Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом.

На заседании во вторник за него проголосовали 255 народных депутатов.

Законопроект поддержали 226 депутатов фракции "Слуга народа", 20 – группы "Доверие" и 9 внефракционных, против проголосовали депутаты фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15), "Европейская солидарность" (24) и "Голос" (17), а также два внефракционных депутата. Депутаты фракций "Батькивщина" и группы "За майбутне" при голосовании воздержались.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Теги: #референдум #рада
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