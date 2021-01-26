Словакия примет участие в саммите Крымской платформы – МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ходе шестого украинско-словацкого экспертного форума представила словацким коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы, проинформировала участников мероприятия о подготовке к проведению ее инаугурационного саммита в Киеве 23 августа 2021 года, а также выразила благодарность словацкой стороне за готовность принять в нем участие.

"Рассказывая о ситуации во временно оккупированном Крыму, Эмине Джапарова привлекла внимание к ухудшению ситуации с правами человека и продолжающейся милитаризации полуострова со стороны российской оккупационной администрации, что ставит под угрозу безопасность Черноморско-Азовского региона", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины во вторник.

Первый замминистра отметила, что более 28 тыс. украинских граждан были призваны в ряды российской армии с начала оккупации полуострова, более 160 уголовных дел было открыто оккупационными властями за уклонение от срочной службы.

Джапарова также привлекла внимание участников дискуссии к принудительному изменению демографического состава населения Крыма, напомнила о других преступлениях российской оккупационной администрации на полуострове: подавление религиозных свобод и свободы слова, притеснения нацменьшинств, политически мотивированные преследования, насильственные исчезновения, милитаризацию обучения и незаконную приватизацию украинской государственной собственности в Крыму.

Отмечается, что замглавы МИД Украины открыла форум вместе со словацкой коллегой, государственным секретарем Министерства иностранных дел Словакии Ингрид Броцковой. В мероприятии приняли участие украинские и словацкие эксперты, представители правительственных структур и бизнеса.

"Эмине Джапарова обозначила приоритеты внешней политики Украины на 2021 год, в частности относительно европейской и евроатлантической интеграции, энергетической безопасности и противодействия российской агрессии. Она выразила благодарность словацкой стороне за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций", - рассказали в МИД Украины.

Со своей стороны, Броцкова отметила, что Словакия поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины и не признает нарушение ее территориальной целостности.