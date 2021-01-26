Политика

14:57 26.01.2021

Словакия примет участие в саммите Крымской платформы – МИД

2 мин читать
Словакия примет участие в саммите Крымской платформы – МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ходе шестого украинско-словацкого экспертного форума представила словацким коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы, проинформировала участников мероприятия о подготовке к проведению ее инаугурационного саммита в Киеве 23 августа 2021 года, а также выразила благодарность словацкой стороне за готовность принять в нем участие.

"Рассказывая о ситуации во временно оккупированном Крыму, Эмине Джапарова привлекла внимание к ухудшению ситуации с правами человека и продолжающейся милитаризации полуострова со стороны российской оккупационной администрации, что ставит под угрозу безопасность Черноморско-Азовского региона", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины во вторник.

Первый замминистра отметила, что более 28 тыс. украинских граждан были призваны в ряды российской армии с начала оккупации полуострова, более 160 уголовных дел было открыто оккупационными властями за уклонение от срочной службы.

Джапарова также привлекла внимание участников дискуссии к принудительному изменению демографического состава населения Крыма, напомнила о других преступлениях российской оккупационной администрации на полуострове: подавление религиозных свобод и свободы слова, притеснения нацменьшинств, политически мотивированные преследования, насильственные исчезновения, милитаризацию обучения и незаконную приватизацию украинской государственной собственности в Крыму.

Отмечается, что замглавы МИД Украины открыла форум вместе со словацкой коллегой, государственным секретарем Министерства иностранных дел Словакии Ингрид Броцковой. В мероприятии приняли участие украинские и словацкие эксперты, представители правительственных структур и бизнеса.

"Эмине Джапарова обозначила приоритеты внешней политики Украины на 2021 год, в частности относительно европейской и евроатлантической интеграции, энергетической безопасности и противодействия российской агрессии. Она выразила благодарность словацкой стороне за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций", - рассказали в МИД Украины.

Со своей стороны, Броцкова отметила, что Словакия поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины и не признает нарушение ее территориальной целостности.

Теги: #словакия #крымская_платформа #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 25.01.2021
Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

15:46 24.01.2021
В МИД напомнили ВВС: Симферополь и Севастополь никогда не были российскими городами

В МИД напомнили ВВС: Симферополь и Севастополь никогда не были российскими городами

20:30 23.01.2021
Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

19:54 22.01.2021
МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

14:58 21.01.2021
Кулеба попросил главу МИД Китая содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт китайской вакцины от COVID-19

Кулеба попросил главу МИД Китая содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт китайской вакцины от COVID-19

18:17 20.01.2021
Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

11:55 20.01.2021
Спасенные украинские моряки с сухогруза Arvin прибыли в Одессу – МИД

Спасенные украинские моряки с сухогруза Arvin прибыли в Одессу – МИД

17:51 19.01.2021
Украина приветствует введение США санкций против "Северного потока 2" - МИД

Украина приветствует введение США санкций против "Северного потока 2" - МИД

13:54 19.01.2021
Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

13:32 19.01.2021
Председательство Швеции в ОСБЕ будет значимым в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ - Кулеба

Председательство Швеции в ОСБЕ будет значимым в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме

На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

Данилов о заявлении секретаря Совбеза РФ о государственном статусе украинского языка: в советах России по этому вопросу мы не нуждаемся

Дубинский обратился к президенту Украины с просьбой о личной встрече

Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Украину в среду

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме

Меркель выступает за честное распределение вакцины от COVID-19

Голосование за Витренко может состояться в Раде в среду-пятницу - Корниенко

На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

Данилов о заявлении секретаря Совбеза РФ о государственном статусе украинского языка: в советах России по этому вопросу мы не нуждаемся

Дубинский обратился к президенту Украины с просьбой о личной встрече

Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Украину в среду

"ОПЗЖ" и "Евросолидарность" лидируют в рейтинге политических партий, всего в Раду проходят 7 политсил – соцопрос КМИС

"Евросолидарность" однозначно не будет поддерживать законопроект о референдуме - нардеп Арьев

74% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА