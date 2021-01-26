На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

На повторных выборах мэра Конотопа (Сумская обл.) победил действующий мэр города Артем Семенихин (ВО "Свобода"), сообщает Центральная избирательная комиссия Украины.

"По информации, которую мы получили от ТИК, 40,3% избирателей (это 7474 голоса) проголосовали за Семенихина Артема", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что в выборах мэра Конотопа (Сумская обл.) 24 января приняли участие 18 516 человек, таким образом, явка составила 30,8%.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены после того, как избранный мэром 25 октября минувшего года самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.