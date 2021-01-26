Политика

13:06 26.01.2021

Дубинский обратился к президенту Украины с просьбой о личной встрече

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Дубинский обратился к президенту Украины с просьбой о личной встрече

Народный депутат Александр Дубинский обнародовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по итогам заседания фракции "Слуга народа", на котором обсуждались введенные против него санкции США и возможность ухода из фракции.

"Я прошу вас о личной встрече, без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои собственные карманы, а не интересы Украины, для того чтобы донести свои аргументы и ещё раз доказать, что я готов бороться именно за вас. Именно этим я занимаюсь, и именно поэтому ни о каком уходе из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет", - заявил Дубинский в видеообращении, обнародованном на YouTube-канале.

Дубинский также утверждает, что в случае, если фракция примет решение о его исключении, это приведет фракцию к развалу.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.

 

Теги: #дубинский #зеленский #слуга_народа
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