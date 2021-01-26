Политика

13:05 26.01.2021

Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Украину в среду

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Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Украину в среду

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии проведут переговоры по актуальным вопросам украинско-венгерских отношений, обсудят дальнейшие шаги по укреплению доверия в отношениях и реализации потенциала сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении МИД Украины во вторник.

27 января в 11.10 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.

Теги: #сийярто #визит
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