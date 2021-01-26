"Евросолидарность" однозначно не будет поддерживать законопроект о референдуме - нардеп Арьев

Депутатская фракция "Европейская солидарность" не будет поддерживать принятие во втором чтении законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. заявил член фракции Владимир Арьев журналистам во вторник.

"Однозначно, нет, мы не будем поддерживать законопроект о референдуме, поскольку в него заложено очень много небезопасных статьей. В частности, это возможность дистанционного электронного голосования. Такие референдумы могут угрожать национальной безопасности Украины, особенно в условиях защиты украинских электронных систем, агрессии со стороны Российской Федерации", - отметил парламентарий.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

Во втором чтении этот законопроект Рада планирует рассмотреть 26 января.