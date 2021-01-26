Политика

12:48 26.01.2021

"Батькивщина" настаивает на снятии с рассмотрения законопроекта о референдуме

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"Батькивщина" настаивает на снятии с рассмотрения законопроекта о референдуме

Депутатская фракция "Батькивщина" настаивает на снятии с рассмотрения во втором чтении законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум.

"На самом деле это не закон о референдуме как таковой. Поскольку, если прочесть заключительные положения, то этот закон вступит в силу только через два года. По сути, этот законопроект ставит под сомнение возможность проведения референдума... Весь законопроект сделан таким образом, чтобы референдум был контролируемым фактически теми, кто будет при власти в тот момент... Именно поэтому наша фракция настаивала на том, чтобы по возможности снять этот законопроект", - сказал журналистам заместитель главы фракции Сергей Соболев во вторник.

Кроме того, он обратил внимание на то, что инициаторы документа предлагают рассматривать на референдуме вопрос об отторжении территорий Украины, и назвал это "странной нормой".

"Зачем вообще этот вопрос должен быть заложен, тем более не в специальном законе?"- подчеркнул депутат.

Во-вторых, отметил Соболев, авторы законопроекта предлагают предусмотреть норму, которая "создаёт условия для вседозволенности Центральной избирательной комиссии".

"Теперь, согласно этому законопроекту, ЦВК сама будет устанавливать положения о порядке проведения референдума, она имеет право на 40 дней отложить любой референдум", - объяснил он.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

Во втором чтении этот законопроект Рада планирует рассмотреть 26 января.

Теги: #законопроект #батькивщина #референдум
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