ОПЗЖ не будет поддерживать законопроект о референдуме

Депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) не будет поддерживать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум во втором чтении.

"Мы не будем голосовать за этот законопроект. Мы считаем, что этот законопроект является фактически вывеской. Согласно этому документу, на референдум может быть вынесен только один вопрос и исключительно раз в год", - отметил член фракции Николай Скорик в комментарии журналистам.

Кроме того, в ОПЗЖ считают, что в таком законопроекте должны быть предусмотрены вопросы и о местных референдумах.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

Во втором чтении этот законопроект Рада планирует рассмотреть 26 января.