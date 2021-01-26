Никаких решение по Дубинскому "Слуга народа" еще не приняла - депутат

Депутатская фракция "Слуга народа" ещё не начала проводить сигнальное голосование относительно возможного решения в вопросе введения санкций США против народного депутата Александра Дубинского, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Пока что сегодня мы сконцентрировались на законодательстве, принятии законов, пока что ещё даже не началось голосование за те варианты, которые были озвучены вчера главой фракции", - сказала Кравчук на брифинге в парламенте во вторник.

Она напомнила, что речь идёт о сигнальном голосовании с тремя вопросами: об исключении и неисключении Дубинского из фракции, а также о снятии его с должности замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Вместе с тем парламентарий добавила, что "нужно ещё понять, как правильно технически организовать это голосование".

Как сообщалось, Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат, член фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.