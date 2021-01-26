Политика

10:48 26.01.2021

Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

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Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что перед визитом в Москву высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю стоило бы посетить Киев.

"Я также отметил, что, вероятно, было бы хорошо сперва посетить Киев, учитывая ситуацию с нашими восточными партнерами, половина из которых подверглись потере территориальной целостности из-за политики России", - сказал Рау в видео, опубликованном "Польским Радио" в понедельник.

Кроме того, по его словам, также сперва стоило бы обсудить ситуацию с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы "сделать позицию Жозепа Борреля сильнее".

Как сообщалось, Боррель в понедельник заявил, что в первую неделю февраля он прибудет в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

 

Теги: #боррелль #рф #польша
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