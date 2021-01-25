Совет ЕС призывает освободить Навального и задержанных на акциях 23 января

Совет Европейского Союза считает необходимым освободить российского оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных на акциях в России 23 января, заявил в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Совет ЕС... осуждает массовые задержания и злоупотребления со стороны полиции в выходные, и мы призываем Россию освободить Навального и задержанных лиц", - заявил Боррель в ходе пресс-конференции.

По его словам, Совет ЕС считает применение силы в отношении демонстрантов и арест Навального "полностью неприемлемыми".

Ранее с аналогичными заявлениями выступали госдепартамент США, МИД Великобритании и МИД Германии.