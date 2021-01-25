Политическая часть переговоров по Донбассу возможна лишь после полноценного обмена пленными – Асеев

Обмен удерживаемыми лицами является одним из ключевых шагов для перехода к политической части переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, считает освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года журналист Станислав Асеев.

"На мой взгляд, выходом из этой ситуации является привязка гуманитарного вопроса к политическому, а не наоборот, как сейчас это происходит. То есть, мы должны поставить вопрос, что обмен "всех на всех" должен произойти в качестве обязательного условия для политической части обсуждения", – заявил Асеев в ходе круглого стола в понедельник.

По его словам, российские наемники намерены передать украинской стороне четырех женщин, удерживаемых в плену на временно оккупированных территориях Донбасса, у которых есть проблемы со здоровьем. Сделать это планируется через народного депутата Виктора Медведчука.

"На самом деле, та ситуация, которую мы сейчас будем обсуждать непосредственно с заложниками - она не совсем удивительна для тех людей, которые, ну, скажем так, уже в этом процессе более-менее долгое время. Действительно, нам обещают, все еще обещают, поскольку по факту этого еще не произошло, передачи этих людей украинской стороне, отдать Украине этих людей, четырех женщин, хотя сначала назывались другие цифры, кто-то называл девять, кто-то называл 11 людей, в конце концов, нам сказали, что должны отдать именно четырех женщин", — сказал Асеев.

Он также отметил, что знаком с двоими из них: с одной лично, со второй через общих знакомых, с которыми сидел в камере у боевиков. "Наталья Стеценко — это действительно наша заложница. я бы не говорил, что это пленные, потому что не военнопленные ", — сказал Асеев.

По его словам, у проукраински настроенных людей в оккупированном Донецке было свое сообщество, благодаря чему, они поддерживали отношения. Вторую женщину, которая включена в предварительный список обмена, зовут Светлана Довгаль. "Я ее не знал, но она точно была в изоляции, то есть, в этой спецтюрьме, современном концлагере и ее очень жестко пытали. Я это знаю, поскольку со мной в камере сидел еще один узник, который до сих пор находится в плену, Павел Перевертайло. Он также был в подвале, в карцере — в соседней комнате с Довгаль", — рассказал Асеев.

Он отметил, что у заключенных серьезные проблемы со здоровьем, однако, оккупанты отдают их для того, чтобы решить свои политические вопросы, поскольку весь процесс обмена происходит через Медведчука. "Понимая, что эти люди могут, буквально просто умереть, теперь нам собираются их небольшую часть отдать, но используя их как заложников, чтобы решить свои политические задачи. Потому что отдают их именно Медведчуку. То есть, не официальным представителям Трехсторонней контактной группы, а частному лицу, чтобы иметь политические дивиденды", – подчеркнул Асеев.

Как сообщалось, украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой 21 января подтвердили два маршрута, по которым может произойти процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству территорию граждан Украины, которые незаконно содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время омбудсмен подчеркнула, что количество украинцев, которое планируют передать, постоянно меняется.

В свою очередь пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на сайте опубликовала обращение председателя политсовета "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой "оформить ему разрешение на пересечение линии соприкосновения в пределах Донецкой области (КПВВ "Майорск") и обеспечить ему проход на территорию ОРДО через КПВВ "Майорск". Также в письме Медведчук просит "обеспечить переход на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Майорск" переданных ему граждан Украины.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и МИД Украины расценили передачу части удерживаемых граждан Украины Медведчуку, как частному лицу, нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш сообщил, что на заседании ТКГ в четверг вопрос обмена удерживаемыми лицами не поднимался.

Позже Кравчук сообщил, что процесс передачи части удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлен, поскольку самолет, который должен был их привезти, не вылетел.