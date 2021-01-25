Политика

16:15 25.01.2021

Сапожко переизбран мэром Броваров

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Сапожко переизбран мэром Броваров

На повторных выборах городского головы Броваров (Киевская область) победил действующий мэр Игорь Сапожко, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 21787 избирателей (53,16%). На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности" Олег Иваненко (за него проголосовали 6025 избирателей – 14,7%).

Как сообщалось, жители Броваров 17 января приняли участие в повторных выборах мэра.

Выборы городского головы Броваров проходили согласно судебному решению. Так, 9 ноября 2020 года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов городского совета Броварской территориальной громады и обязал территориальную избирательную комиссию (ТИК) провести повторные выборы.

Изначально в Броварах планировалось повторное голосование, так как ни один кандидат на пост мэра не набрал более 50% голосов на выборах 25 октября.

Сапожко с ноября 2010 года является мэром Броваров.

Теги: #сапожко #бровары #переизбрание
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