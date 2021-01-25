Политика

14:24 25.01.2021

Байден рискует не получить двухпартийной поддержки своего пакета экономических стимулов - WSJ

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Байден рискует не получить двухпартийной поддержки своего пакета экономических стимулов - WSJ

Согласование новых мер поддержки американской экономики может стать первым испытанием для президента США Джо Байдена, который пытается достичь двухпартийного единства в Вашингтоне, пишет The Wall Street Journal.

В воскресенье в ходе телефонного разговора с главой Национального экономического совета Брайаном Дизом и еще двумя представителями Белого дома республиканцы и некоторые демократы выразили обеспокоенность по поводу размера пакета мер стоимостью $1,9 трлн, который был предложен Джо Байденом.

Некоторые законодатели хотят принять меньший по объему пакет экономической помощи, нацеленный на финансирование вакцинации от коронавируса, до начала процесса импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу в феврале.

План нового президента США предполагает прямые выплаты в размере $1400 на человека по сравнению с $600, одобренными в декабре. Пакет также включает помощь в выплате арендной платы, продовольственные талоны и продление увеличенных пособий до конца сентября, а также увеличение федеральных надбавок до $400 с $300 на человека.

"Представляется преждевременным рассмотрение пакета такого размера и охвата", - отметила сенатор от Республиканской партии из штата Мэн Сьюзен Коллинз после телефонного разговора с представителями администрации.

Другие республиканцы выразили аналогичные опасения, отметив, что Конгресс в декабре принял пакет объемом примерно $900 млрд после других мер экономической помощи ранее в 2020 году.

Сенатор-демократ Джо Манчин высказал сомнения по поводу размера предложенного пакета, назвав его слишком большим и отметив, что он должен завоевать поддержку финансово ответственных законодателей.

Сторонники плана Байдена среди демократов считают, что предложение президента отвечает нуждам системы здравоохранения и экономики, находящейся в кризисе из-за пандемии, жертвами которой в США стали более 400 тыс. человек.

"План президента Байдена необходим, чтобы взять вирус под контроль и предотвратить затяжной ущерб нашей экономике", - сказал сенатор-демократ Дик Дурбин.

Он отметил, что "Сенат должен объединиться на двухпартийной основе и предоставить ресурсы, необходимые американцам, чтобы пережить пандемию и длительные финансовые трудности".

Законодатели заявили о согласии по поводу необходимости быстро принять дополнительное финансирование вакцинации. Они также выразили надежду, что новый раунд прямых выплат будет более адресным, чтобы гарантировать получение средств наиболее нуждающимися американцами.

"Дополнительные прямые выплаты, которые предлагает президент, нечетко ориентированы, - сказала Коллинз. - Это отметили и некоторые другие сенаторы, и я надеюсь, что администрация еще раз взглянет на этот (пункт - ИФ)".

Члены Конгресса ожидают, что двухпартийная группа продолжит работать над более адресным пакетом.

Ранее республиканцы уже высказывали опасения по поводу размера пакета Байдена и включения в него некоторых не вязанных с пандемией положений, которые давно продвигают демократы, в том числе пункта об увеличении минимального размера оплаты труда.

Переговоры о новом пакете стимулов могут затянуться из-за процесса вынесения импичмента Дональду Трампу. Как отмечает WSJ, законодатели могут попытаться достичь соглашения по мерам поддержки до начала процесса импичмента.

Помимо этого, сенаторам необходимо определить порядок управления палатой, которая разделена поровну между двумя партиями. Вице-президент Камала Харрис имеет право голоса в случае равного голосования, в результате чего демократы получают небольшое преимущество в Сенате.

Поскольку большинство законов должны получить 60 голосов в Сенате, для устранения процедурных помех Джо Байдену может потребоваться поддержка 10 сенаторов-республиканцев. Однако в рамках процедуры примирения некоторые законопроекты, связанные с бюджетом, могут быть приняты 50 голосами. 

Теги: #байден #экономика
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