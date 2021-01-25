Политика

13:40 25.01.2021

Кулеба убежден, что Байден и Зеленский легко найдут общий язык

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Кулеба убежден, что Байден и Зеленский легко найдут общий язык

 Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский смогут легко найти общий язык, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я абсолютно убежден, что когда президент Байден поговорит и потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык. Кстати, обратите снимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение разных частей общества и построение мостов. У них это действительно общее, и я думаю, что эта "химия", как любят говорить американцы, обязательно сработает и все будет нормально", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

Глава МИД отметил, что вопрос о назначении послом США в Украине Кита Дейтона поставлен на паузу, и новая администрация Байдена будет искать нового кандидата на эту должность.

"Я хочу, чтобы мы понимали одну вещь, что Байден не просыпается и не ложится спать с мыслью о том, что же там сделать для Украины и какого посла туда назначить. Я вам больше скажу: даже Россия, о которой мы сейчас, естественно, много говорим, не будет главным вопросом во внешнеполитической повестке дня администрации Байдена, это будет абсолютно другая страна, и именно она будет присутствовать в ежедневном брифинге", - отметил Кулеба.

 

Теги: #сша #украина #отношения
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