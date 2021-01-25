Рада получила только часть документов относительно внеочередных выборов мэра Харькова - Разумков

В Верховую Раду поступила только часть необходимого пакета документов относительно внеочередных выборов мэра Харькова, сказал спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник.

"Относительно выборов в Харькове, к нам поступила только часть необходимого пакета документов, а именно только письмо. Должны быть дополнительные материалы для того, чтобы Верховная Рада приступила к рассмотрению этого вопроса. По состоянию на сегодняшний день его нет. Когда он появится, мне тяжело ответить, потому что мяч на поле Харьковского городского совета", - отметил Разумков.

Как известно, необходимость новых выборов связана со смертью мэра Геннадия Кернеса, избранного 25 октября 2020 года.