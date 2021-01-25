Политика

12:17 25.01.2021

Руководство Рады продолжает работать над пресечением случаев кнопкодавства – Разумков

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Руководство Рады продолжает работать над пресечением случаев кнопкодавства – Разумков

Случаев неперсонального голосования (т.н. кнопкодавство) в Верховной Раде IX созыва стало значительно меньше, однако они еще есть, руководство парламента работает над искоренением подобной практики, заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Мы сделали так, что кнопкодавство стало явлением исключительным в стенах Верховной Рады IX созыва. Это по отношению ко всем депутатским фракциям и группам, этого почти нет, но "почти" – нас также не устраивает", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Спикер напомнил, что Верховной Раде на техническом уровне уже "кое-что" сделано, чтобы случаев кнопкодавства не было.

"Все свободные места, которыми очень часто кто-то пытался воспользоваться, отключены в зале Верховной Рады… По состоянию на сегодня отрабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. А после того, как будет запущена новая система "Рада", когда все-таки появится такая возможность… то это фактически на 100% снимет возможность кнопкодавства", - подчеркнул Разумков.

Он также напомнил, что в зале заседаний будут установлены дополнительные камеры наблюдения.

Спикер добавил, что готовятся изменения в законодательство, в частности в регламент работы Верховной Рады, связанные с дисциплинарным наказанием народных депутатов, "не в границах Уголовного кодекса, а в границах возможностей, которые есть у Верховной Рады". К таким возможностям Верховной Рады Разумков отнес лишение депутатов возможности участвовать в пленарных заседаниях и удерживание заработной платы.

 

Теги: #рада #кнопкодавство
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