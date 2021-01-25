Все фракции Рады согласились обратиться к Кабмину для разработки механизма компенсации расходов от повышения тарифов за январь

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает попросить Кабинет министров разработать механизм, который бы позволил компенсировать людям расходы от повышения тарифов за январь.

"Все (фракции – ИФ) согласились с тем, чтобы обратиться к Кабинету министров Украины в максимально сжатые сроки наработать механизмы, которые позволили бы восполнить обществу все те потери, которые они понесли в январе (в связи с повышением тарифов – ИФ)", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Спикер подчеркнул, что Верховная Рада готова присоединиться к этой работе – "через постановление, через изменения в законодательство, через изменения в государственный бюджет Украины".