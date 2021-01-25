Кондратюк призвала Раду на неделе сосредоточиться на вопросах вакцинации, тарифов и проблем ФЛП

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк призвала парламент на текущей неделе сосредоточиться на вопросах вакцинации, тарифов и проблем ФЛП.

"Я бы очень хотела, чтобы мы начали завтрашнее заседание Верховной Рады с рассмотрения вопросов, которые касаются вакцинации, тарифов, а также решения вопросов ФЛП, которые будут завтра возле парламента", - сказала Кондратюк на согласительном совете в понедельник.

При этом она подчеркнула, что ВР должна жёстко и тщательно контролировать деятельность правительства относительно вопросов вакцинации.

"Всем будет интересно узнать завтра (с выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля во вторник в парламенте, - ИФ), конкретно какое количество вакцин уже была приобретена, какой эффективности эти вакцины, какую именно вакцину получим мы и, самое главное, назвать точную дату начала бесплатной вакцинации от коронавируса в Украине", - отметила вице-спикер.

Кроме того, Кондратюк подчеркнула, что вместе с тем парламент должен сосредоточиться на том, что "происходит с тарифами для населения, потому что необходимость прозрачного ценообразования на газ, электроэнергию и коммунальные услуги - это что один из важнейших вопросов".