Украинская делегация в ПАСЕ намерена обжаловать полномочия делегации РФ

Во время открытия сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, когда происходит формальное утверждение полномочий национальных делегаций, украинская делегация, а также парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии планируют инициировать процедуру обжалования полномочий делегации России, сообщила глава делегации Украины Мария Мезенцева, передает DW.

Как говорится в публикации, для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы, по крайней мере, 30 депутатов от пяти стран поднялись со своих мест в зале или уведомили об этом председательствующего в форме онлайн. Один из депутатов должен объявить основания такого обжалования. Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава СЕ, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Как отмечается, парламентская делегация Украины приняла решение лично присутствовать на сессии и прибыла в Страсбург в полном составе. Регламент же предусматривает возможность участия в онлайн-режиме.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-29 января в Страсбурге.

Как сообщалось, российская делегация уже лишалась права голоса в апреле 2014 года, после незаконной оккупации Крыма.