Политика

09:08 25.01.2021

На повторных выборах мэра Конотопа побеждает Семенихин

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На повторных выборах мэра Конотопа побеждает Семенихин

На повторных выборах мэра Конотопа (Сумская обл.) побеждает действующий мэр города Артем Семенихин (ВО "Свобода"), сообщает движение "Чесно".

"По состоянию на 7:00 почти все участки, кроме двух, которые уточняют протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает представитель "Свободы" Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах", - говорится в сообщении.

Также о победе Семенихина заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в своем Телеграм-канале: "По нашим параллельным подсчетам (отрыв от 2 места - более 1000 голосов)… Артем Семенихин во второй раз избран городским головой Конотопа Сумской области! Громада, спасибо за доверие!".

В свою очередь, Семенихин поблагодарил жителей города и свою команду за поддержку.

"Победа! Спасибо, мой Конотоп! P.S. Без моей команды и побратимов это было бы нереально", - написал он в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось, что в выборах мэра Конотопа приняли участие 18516 человек, явка составила 30,8%.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены после того, как избранный мэром 25 октября 2020 года самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.

Теги: #конотоп #выборы
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