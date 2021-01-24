В феврале Украина может получить еще одну вакцину от COVID-19 помимо вакцин Pfizer и Sinovac

Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса, вскоре должен быть подписан еще один контракт, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

По словам Степанова, Украина рассчитывает на 700 тыс. доз Sinovac и еще 210 тыс. доз Pfizer в рамках инициативы COVAX.