Политика

20:53 24.01.2021

МИД ФРГ против новых санкций в отношении РФ

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МИД ФРГ против новых санкций в отношении РФ

 Координатор МИД ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Йоханн Заатхофф выступил против новых санкций в отношении РФ.

"Прерывать экономические отношения, когда в политическом плане появляются сложности, - это не решение проблем", - сказал он в интервью изданию Saarbrucker Zeitung.

Он также не поддерживает призывы остановить строительство газопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Обе темы между собой не связаны", - сказал он.

О том, что Совет ЕС по иностранным делам 25 января должен обсудить, как сделать "реально действующими" санкции Евросоюза, принятые в октябре 2020 года в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, заявил ранее в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Теги: #россия #санкции #фрг
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