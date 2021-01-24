Политика

18:43 24.01.2021

Дипломаты ЕС 25 января обсудят меры давления на РФ в связи с отравлением Навального

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Дипломаты ЕС 25 января обсудят меры давления на РФ в связи с отравлением Навального

Совет ЕС по иностранным делам 25 января должен обсудить, как сделать "реально действующими" санкции Евросоюза, принятые в октябре 2020 года в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Его отравление является попыткой убийства. Это было сделано в России с использованием российского химического вещества в отношении российского деятеля. Поэтому мне кажется нормальным, чтобы было проведено расследование, прояснено дело", - сказал министр в воскресенье в передаче "Политические вопросы" на канале France Inter.

По его словам, российские власти в этой ситуации заняли позицию "отрицания реальности". В связи с этим Ле Дриан заявил о необходимости активизировать санкционный механизм.

Он напомнил, что в конце минувшего года страны ЕС "приняли меры в отношении ряда высоких лиц" в РФ. Эти санкции "надо сделать реально действующими", и дискуссия об этом состоится в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам, заявил Ле Дриан.

Накануне высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с применением силы против участников несогласованных протестных акций в России после ареста Навального.

"В понедельник мы обсудим дальнейшие шаги с министрами иностранных дел на заседании Совета ЕС", - сказал глава европейской дипломатии.

В октябре минувшего года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением российского оппозиционера Навального.

ОЗХО объявила 6 октября, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.

Теги: #ес #россия #санкции #франция
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