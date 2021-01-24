В МИД напомнили ВВС: Симферополь и Севастополь никогда не были российскими городами

Симферополь и Севастополь никогда не были российскими городами, а Крым не аннексирован, а оккупирован, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на публикацию "Русской службы BBC".

"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", - написал Николенко в Twitter в воскресенье.

В публикации в Twitter о том, в каких городах прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, "Русская служба BBC" указала Севастополь и Симферополь "городами в России".